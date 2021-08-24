Герої війни, Кікабідзе і Монатік: хто отримав від президента державні нагороди

Звання Героя Україні присвоєно кільком захисникам України

Президент Володимир Зеленський у рамках офіційних урочистостей з нагоди Дня Незалежності України у центрі столиці вручив державні нагороди низці громадян.

Зокрема, звання Героя Україні з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена «Золота Зірка» посмертно – старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук президента члени родин загиблих захисників. Орден «Золота Зірка» вручений полковнику Євгену Сидоренку.

За визначні особисті заслуги у розвитку Української держави, музичної культури та національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність і високу виконавську майстерність присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно Назарію Яремчуку. Відзнаку вручено його синам.

Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи, а українського дипломата, першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня (посмертно).

Нагороджено Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе.

Директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову – Орденом княгині Ольги першого ступеня, відомого футболіста, тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 рр. Андрія Шевченка – Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - дирегентку Оксану Линів.

Також Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України .

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією став потрійний парад: його провели на Хрещатику, а також в Одесі. У Львові втретє відбувається Марш Нескорених.

У параді в столиці взяли участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Президент Володимир Зеленський на Майдані виголосив важливу промову. Він анонсував повернення поховань видатних українців та культурних цінностей з-за кордону.

Також президент України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука. Ще Зеленський зробив Монатіка Заслуженим артистом України