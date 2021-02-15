Зеленський вніс до Ради три законопроєкти щодо судової системи

Законопроєкти подані під номерами 5067, 5068 та 5069, але їхніх текстів поки немає

У Верховній Раді зареєстровано три законопроєкти, ініційовані президентом Володимиром Зеленським щодо функціонування судової системи. Про це йдеться на сайті Ради. Законопроєкти подані під номерами 5067, 5068 та 5069. Їхніх текстів поки немає.

Йдеться про три законопроєкти:

Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції під №5067 від 15 лютого;

Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя під №5068 від 15 лютого;

Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя під №5069 від 15 лютого.

Раніше у Зеленського зазначали, що у разі ухвалення першого законопроєкту всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб’єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата Верховного суду.

Другий законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату Вищої ради правосуддя.

В Офісі президента також зазначали, що третім законопроєктом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Додамо, що ОАСК відомий своїми скандальними рішеннями та суддями. Одними з нещодавніх своїх рішень, приміром, суд скасував рішення КМДА щодо перейменування Московського проспекту на проспект Бандери, постанову уряду щодо нового українського правопису.

Також голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка підозрюють в об’єднанні із поплічниками задля захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.