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    Рада вирішила працювати до 15:00 у вівторок і четвер

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    У залі засідань депутати перебувають у захисних масках, деякі - в рукавичках - Рада вирішила працювати до 15:00 у вівторок і четвер
    У залі засідань депутати перебувають у захисних масках, деякі - в рукавичках
    Скріншот з відеозапису

    Відсьогодні Рада працює у звичайному режимі

    Верховна Рада вирішила працювати до 15:00 у вівторок і четвер, 2 і 4 червня.

    За ухвалення відповідного рішення проголосував 321 депутат при мінімально необхідних 226.

    Таким чином, парламентарії вирішили продовжити роботу по пленарних вівторках і четвергах без вечірніх пленарних засідань, до 15:00.

    Також депутати проголосували за заміну рубрики «Різне» в п'ятницю, 5 червня, на оприлюднення депутатських запитів, яких станом на 29 травня було 273.

    Зазначимо, Рада у вівторок розгляне запровадження соцдопомоги для одиноких пенсіонерів, які досягли 80 років і які потребують стороннього догляду, та заслухає звіт ТСК про правовий статус ветеранів.

    Відсьогодні Рада працюватиме у звичайному режимі, у залі засідань депутати перебувають у захисних масках, деякі - в рукавичках.

    Нагадаємо, 17 березня парламент пішов на карантин після того, як у народних депутатів почали виявляти коронавірус. Спочатку пленарні засідання було скасовано до 3 квітня, але згодом карантин було продовжено.

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