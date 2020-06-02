Рада вирішила працювати до 15:00 у вівторок і четвер
Відсьогодні Рада працює у звичайному режимі
Верховна Рада вирішила працювати до 15:00 у вівторок і четвер, 2 і 4 червня.
За ухвалення відповідного рішення проголосував 321 депутат при мінімально необхідних 226.
Таким чином, парламентарії вирішили продовжити роботу по пленарних вівторках і четвергах без вечірніх пленарних засідань, до 15:00.
Також депутати проголосували за заміну рубрики «Різне» в п'ятницю, 5 червня, на оприлюднення депутатських запитів, яких станом на 29 травня було 273.
Зазначимо, Рада у вівторок розгляне запровадження соцдопомоги для одиноких пенсіонерів, які досягли 80 років і які потребують стороннього догляду, та заслухає звіт ТСК про правовий статус ветеранів.
Відсьогодні Рада працюватиме у звичайному режимі, у залі засідань депутати перебувають у захисних масках, деякі - в рукавичках.
Нагадаємо, 17 березня парламент пішов на карантин після того, як у народних депутатів почали виявляти коронавірус. Спочатку пленарні засідання було скасовано до 3 квітня, але згодом карантин було продовжено.