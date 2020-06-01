Депутати кличуть Авакова до Ради на «Годину уряду»



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Керівник МВС розповість про хід розслідування резонансних справ

Міністр доповідатиме про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах

Народні депутати запросили міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у п’ятницю на «Годину уряду». Про це йшлося на засіданні Погоджувальної ради 1 червня.

Аваков повинен буде доповідати про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.

До слова, комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 1 червня проведе закрите засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Також станом на ранок 1 червня суд взяв під арешт 20 фігурантів справи щодо стрілянини у Броварах.

Як повідомлялося, Верховна Рада повернеться до роботи 2 червня.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що з 2 червня журналісти зможуть працювати у ложі преси парламенту під час засідання.

Нагадаємо, парламент має розпочати тиждень із розгляду Програми уряду.

За словами заступниці голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, абсолютна більшість комітетів Верховної Ради не підтримали той текст, який Кабінет міністр подав ще у квітні, і надали свої рекомендації. «За законом уряд повинен внести доопрацьований варіант і парламент розгляне його протягом 15 днів. Розраховуємо отримати детальніший і більш конкретний документ, який врахує рекомендації народних депутатів», - зазначила нардеп.

Також Кравчук поінформувала, що в порядку денному на тиждень голосування у другому читанні законопроекту про «злодіїв у законі», постанови від комітету у закордонних справах, пакет законопроектів від «цифрового» комітету - про хмарні послуги, про електронні комунікації, про захист телекомунікаційних мереж.

«У планах голосування у другому читанні законопроекту з пакету порятунку креативних індустрій. І важливі зміни до виборчого законодавства: зокрема щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах у міських ОТГ, де не менше 15 тисяч виборців (зараз - 90 тис), зменшення застави за участь у виборах у 4 рази, палалельне висування до рад різного рівня і багато іншого - у першому читанні», - наголосила нардеп.