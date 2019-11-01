Рада вирішила провести парламентські слухання щодо земельної реформи 4 грудня



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У Верховній Раді зареєстровано вже 11 законопроєктів щодо обігу земель

Верховна Рада прийняла рішення провести парламентські слухання на тему «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення» 4 грудня.

За прийняття проєкту постанови №2251 проголосували 318 депутатів за мінімально необхідних 226.

Кабінету міністрів доручається підготувати інформаційні матеріали на тему слухань, а комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики - організувати і забезпечити проведення слухань.

За їх результатами комітет розробить проєкт рекомендацій.

На слухання запросять представників органів центральної влади, місцевого самоврядування, аграрних асоціацій, громадських організацій, міжнародних організацій, вчених, експертів, власників і користувачів земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано вже 11 законопроєктів щодо обігу земель. В одному із законопроєктів передбачено заборону на продаж землі іноземцям, іноземним компаніям та компаніям, серед власників яких є іноземці. Ця норма діятиме до 2024 року.

При цьому 8 жовтня 12 депутатів від «Слуги народу» запропонували парламенту дозволити іноземцям та іноземним юридичним особам купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Влада планує запуск ринку землі восени 2020 року.