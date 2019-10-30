Земельний кадастр наповнений на 73% - заступник профільного міністра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За вересень-жовтень публічними стали низка нових шарів та 100% рішень територіальних органів та висновків про розгляд проектів землеустрою

Поцес відкриття даних триває

Уряд представив Національну інфраструктуру геопросторових даних, яка буде поєднувати інформацію про різні об'єкти на єдиній картографічній основі.

Як повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, наразі Державний земельний кадастр наповнений на 73%.

За його словами, процес відкриття даних триває, зокрема «за вересень-жовтень публічними стали низка нових шарів та 100% рішень територіальних органів та висновків про розгляд проектів землеустрою».

Також Міністерство розвитку економіки представило Національну інфраструктуру геопросторових даних (НІГД).

«Ця система буде поєднувати інформацію про різні об'єкти на єдиній картографічній основі. За її допомогою громадяни зможуть отримати якісні онлайн-сервіси», — заявив заступник міністра.

Він перерахував основні принципи НІГД:

усі просторові та метадані є відкритими, безкоштовними та у вільному доступі;

просторові дані оприлюднюються у тому вигляді та того рівня якості, якої вони були створені;

держателі даних зобов’язані оприлюднювати свої просторові дані на своїх сайтах та геопорталах.

Раніше у Держгеокадастрі відкрили розширені дані про земельні ділянки.