Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску



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Законопроєктами вводиться єдиний рахунок для сплати податків з 1 січня 2021 року

Верховна Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ).

За прийняття законопроєктів №1049 і №1051 в цілому проголосували відповідно 255 і 274 депутати за мінімально необхідних 226.

13 вересня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт №1049 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та законопроєкт №1051 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Законопроєктами вводиться єдиний рахунок для сплати податків з 1 січня 2021 року.

Зазначається, що через єдиний рахунок можна буде сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, єдиний податок, а також рентну плату.

Вказується, що єдиний рахунок не можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість та акцизного податку на пальне і спирт, оскільки для їх сплати існують дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.

Доступ до єдиного рахунку платника здійснюватиметься через свій електронний кабінет, що спростить процедуру сплати податків.

Нагадаємо, 13 вересня Рада прийняла за основу введення єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску.

Як повідомлялось, Верховна Рада схвалила програму дій уряду. Нардепи підтримали відповідний проєкт постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України». За програму дій нового уряду прем’єр-міністра Олексія Гончарука проголосували 236 народних депутатів із 369 присутніх у залі.

Тепер уряд Гончарука отримав річний імунітет від відставки.