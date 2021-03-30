Рада збирається на два позачергових засідання: що розглядатимуть

Перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00

Сьогодні, 30 березня, відбудуться два позачергових пленарних засідання Верховної Ради України. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Перше позачергове засідання

Перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00.

На ньому порядком денним передбачений розгляд 13 питань.

Зокрема, планується розглянути у першому читанні:

проєкти законів «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», №№4020, 4020-1, 4020-2, 4020-3;

три законопроєкти щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету;

проєкт закону «Про внесення змін до закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», №5064.

Також заплановано включити до порядку денного і прийняти рішення щодо:

проєкту закону «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», №5300 і №5300-1,

законопроєкту «Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України», №№ 5197, 5197-1, 5197-2.

Заплановані до розгляду у другому читанні проєкти законів:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку», № 3553;

«Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо приватизації об'єктів великої приватизації», № 4543;

«Про внесення змін до закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», № 4355;

«Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів», 4667-1.

законопроєкти, що стосуються техногенної та пожежної безпеки № 4157 і № 3931.

Друге позачергове засідання

По завершенню першого позачергового засідання планується друге позачергове засідання, до порядку денного якого включено шість питань.

Так, Верховна Рада планує заслухати інформацію голови Служби безпеки України Івана Баканова, голови Національної поліції України Ігоря Клименка, виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова щодо подій, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України, і розглянути проєкт постанови про засудження цих подій, №5295.

Окрім того, планується розгляд проектів постанов про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Ще дві постанови стосуються призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області і Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області.

Нагадаємо, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді схвалити постанову про «засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента».

Також повідомлялося, що Верховна Рада України може провести ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі.