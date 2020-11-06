Рада збирається сьогодні призначити двох суддів Конституційного суду

Вакантними залишаються дві посади суддів КСУ за квотою Верховної Ради

Призначення суддів КСУ є другим і третім питаннями порядку денного у п'ятницю

Сьогодні під час пленарного засідання Верховна Рада планує призначити двох суддів Конституційного суду за своєю квотою.

Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

Зазначимо, що Конституція передбачає, що до складу Конституційного суду України входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Наразі у складі КСУ 15 суддів. Вакантними залишаються дві посади суддів КСУ за квотою Верховної Ради та одна – за квотою з’їзду суддів.

Призначення суддів КСУ є другим і третім питаннями порядку денного у п'ятницю.

Як повідомлялось, в Україні виникла конституційна криза після того, як 27 жовтня Конституційний суд на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Розпочати ж сьогоднішнє засідання парламентарії традиційно мають із години запитань до уряду, на яку попередньо планували запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Нагадаємо також, що у п'ятницю 6 листопада уряд представить аудит країни.