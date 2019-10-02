Рада знову розгляне закон про «Пласт»



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2 жовтня відбудеться чергове пленарне засідання другої сесії Верховної Ради

Порядком денним також передбачено розгляд ряду проектів законів у другому читанні

У середу, 2 жовтня, згідно з порядком денним, відбудеться чергове пленарне засідання другої сесії Верховної Ради, на якій парламент планує розглянути проекти постанов «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни», «Про проведення парламентських слухань на тему: «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні» (18 грудня 2019 року)» та ряд інших.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

Порядком денним також передбачено розгляд ряду проектів законів у другому читанні, серед яких зокрема:

проект Закону »про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», №1054-1;

проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», №2036;

проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», №1029;

проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності», №1071.

Також заплановано розгляд проектів законів у першому читанні, зокрема «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування» та «Про Бюро фінансових розслідувань».

Планується повторний розгляд з пропозиціями президента України: Закону України «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України», №0976 і «Виборчого кодексу України», №0978.

Згідно з порядком денним, заплановано розгляд проектів постанов про перейменування ряду населених пунктів.

Як відомо, раніше президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт».

Нагадаємо, Верховна Рада має намір розглянути програму діяльності уряду 4 жовтня.

Раніше повідомлялося, що народним депутатам Верховної Ради ІХ скликання нарахували першу повноцінну заробітну плату.