Суди почали притягувати Кабмін до відповідальності за борги в «зеленій» енергетиці

Підготовче засідання у справі за позовом компанії «Фора С» до держпідприємства «Гарантований покупець» відбудеться 23 лютого

«Фора С» подала позов проти держпідприємства «Гарантований покупець» з вимогою виплатити 13 млн грн боргу

Підприємства зеленої енергетики подали позови щодо невиконання державою своїх обов’язків по оплаті за вироблену зелену електроенергію і суди почали залучати в якості відповідача Кабінет міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику.

Про це свідчить інформація Єдиного державного реєстру судових позовів компанії «Фора С» (Тернопільська обл.), яка подала позов проти держпідприємства «Гарантований покупець» з вимогою виплатити 13 млн гривень боргу.

В реєстрі справи вказується, що уряд досяг компромісних домовленостей та уклав меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику, щоб вирішити питання своєчасності оплати за вироблену «зелену» енергію

«Зазначений меморандум передбачає, що держава забезпечує своєчасне здійснення розрахунків з виробниками, що використовують альтернативні джерела енергії як того вимагає Закон України «Про альтернативні джерела енергії», – сказано в матеріалах справи Господарського суду м.Києва.

«Таким чином, з огляду на предмет і підстави даного позову, суд вважає за необхідне залучити Кабінет Міністрів України та Міністерство енергетики України до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача», – вказано в ухвалі суду.

Підготовче засідання у справі відбудеться 23 лютого о 12:15.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої» енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцю» листа з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроєкт №4624 про випуск ОВДП для «Енергоатому» на суму 7,3 млрд грн. Так, «Енергоатом» і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів.