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    Радбез ООН: дипломати перед виступом Лаврова встали і вийшли

    У спини дипломатам Лавров розказував про начебто наміри Києва перетворити Україну в &laquo;анти-Росію&raquo; на &laquo;угоду Заходу&raquo; - Радбез ООН: дипломати перед виступом Лаврова встали і вийшли
    У спини дипломатам Лавров розказував про начебто наміри Києва перетворити Україну в «анти-Росію» на «угоду Заходу»

    Путінський міністр висловлював пропагандистські кліше, якими Кремль вже шосту добу виправдовує війну проти України

    Дипломати десятка країн на знак протесту агресії Росії покинули залу Радбезу ООН з прав людини у Женеві перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

    Лавров, якого під’єднали по відеозв’язку, зачитав довгу заяву, у якій виправдовував напад на Україну нібито порушенням прав людини з українського боку, пише газета Spiegel.

    Спершу він хотів особисто взяти участь у засіданні. Потім поїздку скасували, посилаючись на блокування європейського повітряного простору для російських літаків.

    Під час свого виступу Лавров заявив про наміри Києва перетворити Україну в «анти-Росію» на «угоду Заходу».

    Дипломат висловив й інші пропагандистські кліше, якими Кремль вже шосту добу виправдовує війну проти України й жорстокі вбивства цивільних.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

    Станом на 12 годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

    Теги: Росія війна Радбез ООН Україна #stoprussia
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    Радбез ООН: дипломати перед виступом Лаврова встали і вийшли