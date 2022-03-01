Радбез ООН: дипломати перед виступом Лаврова встали і вийшли

У спини дипломатам Лавров розказував про начебто наміри Києва перетворити Україну в «анти-Росію» на «угоду Заходу»

Путінський міністр висловлював пропагандистські кліше, якими Кремль вже шосту добу виправдовує війну проти України

Дипломати десятка країн на знак протесту агресії Росії покинули залу Радбезу ООН з прав людини у Женеві перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Лавров, якого під’єднали по відеозв’язку, зачитав довгу заяву, у якій виправдовував напад на Україну нібито порушенням прав людини з українського боку, пише газета Spiegel.

Спершу він хотів особисто взяти участь у засіданні. Потім поїздку скасували, посилаючись на блокування європейського повітряного простору для російських літаків.

Під час свого виступу Лавров заявив про наміри Києва перетворити Україну в «анти-Росію» на «угоду Заходу».

Дипломат висловив й інші пропагандистські кліше, якими Кремль вже шосту добу виправдовує війну проти України й жорстокі вбивства цивільних.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на 12 годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.