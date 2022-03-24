Радбез ООН відхилила проєкт резолюції РФ про «допомогу» і «захист» українців

Російський проєкт резолюції ООН підтримали лише Росія і Китай

Рада безпеки ООН не підтримала російський проєкт резолюції, який стосується гуманітарної ситуації, в якій опинилася Україна, передає «Укрінформ».

Повідомляється, що за ухвалення документа проголосували лише двоє з 15 членів Радбезу – Росія і Китай, натомість 13 утрималися – це Велика Британія, Франція, США, Ірландія, Норвегія, Албанія, Мексика, Бразилія, Гана, Кенія, Габон, Індія та ОАЕ.

«Якби Росія дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбити дітей і відмовилася від тактики облоги міст. Але вона цього не зробила», – сказала посол Великбританії в ООН Барбара Вудворд після голосування.

«У цій резолюції не згадується про роль Росії як єдиної причини цієї кризи. Саме тому ми не будемо брати участь у цій грі», – заявила постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Між тим, Франція і Мексика також підготували проєкт резолюції, але відмовилися його вносити на розгляд членів Радбезу, адже Росія могла би легко накласти вето на документ. Тому, зазначає «Укрінформ», документ було внесено на розгляд Генасамблеї організації, яка може ухвалити його простою більшістю голосів.

Розгляд французько-мексиканського проєкту резолюції «Гуманітарні наслідки агресії проти України» відбуватиметься у четвер, 24 березня.

Нагадаємо, у Нью-Йорку триває надвзичайна спеціальна сесія Генасамблеї ООН щодо ситуації в Україні через російське вторгнення. Раніше, 2 березня Генасамблея ухвалила резолюцію «Агресія проти України».