  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Макрон закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР

    Зараз ми повинні посилити санкції, і я дуже розраховую, зокрема, на Китай і Росію, заявив Макрон
    Президент Франції Еммануель Макрон вважає за необхідне введення найжорсткіших санкцій проти КНДР і розраховує на підтримку Росії та Китаю в цьому питанні. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу France 24. «Я знову найрішучіше засуджую пуск, який був здійснений учора. Зараз ми повинні посилити санкції, і я дуже розраховую, зокрема, на
    • Сьогодні, 00:26
    • Розсилка
    Президент Франції Еммануель Макрон
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Зараз ми повинні посилити санкції, і я дуже розраховую, зокрема, на Китай і Росію, заявив Макрон

    Президент Франції Еммануель Макрон вважає за необхідне введення найжорсткіших санкцій проти КНДР і розраховує на підтримку Росії та Китаю в цьому питанні.

    Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу France 24.

    «Я знову найрішучіше засуджую пуск, який був здійснений учора. Зараз ми повинні посилити санкції, і я дуже розраховую, зокрема, на Китай і Росію, щоб ухвалити рішення про найскладніші і найефективніші санкції проти Північної Кореї», - сказав Макрон.

    Нагадаємо, у середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв’язку з черговим запуском балістичної ракети.

    Нагадаємо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

    Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі. 

    Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

    29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.

    Читайте також
    Росія санкції Китай Північна Корея Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ