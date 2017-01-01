Макрон закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР
- Сьогодні, 00:26
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Зараз ми повинні посилити санкції, і я дуже розраховую, зокрема, на Китай і Росію, заявив Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон вважає за необхідне введення найжорсткіших санкцій проти КНДР і розраховує на підтримку Росії та Китаю в цьому питанні.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу France 24.
«Я знову найрішучіше засуджую пуск, який був здійснений учора. Зараз ми повинні посилити санкції, і я дуже розраховую, зокрема, на Китай і Росію, щоб ухвалити рішення про найскладніші і найефективніші санкції проти Північної Кореї», - сказав Макрон.
Нагадаємо, у середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв’язку з черговим запуском балістичної ракети.
Нагадаємо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.
Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.
Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.
29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.