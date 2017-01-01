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    Трамп анонсував нові санкції проти КНДР

    Додаткові потужні санкції будуть накладені на Північну Корею сьогодні, пообіцяв Трамп
    Президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв’язку з черговим запуском балістичної ракети. Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter. «Щойно поговорив з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про провокативні дії Північної Кореї. Додаткові потужні санкції будуть накладені на Північну Корею
    • Вчора, 21:11
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Додаткові потужні санкції будуть накладені на Північну Корею сьогодні, пообіцяв Трамп

    Президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв’язку з черговим запуском балістичної ракети.

    Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Щойно поговорив з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про провокативні дії Північної Кореї. Додаткові потужні санкції будуть накладені на Північну Корею сьогодні. Ситуацію буде вирішено!» - заявив він.

    Нагадаємо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

    Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі. 

    Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

    29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.

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