Трамп анонсував нові санкції проти КНДР
- Вчора, 21:11
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Додаткові потужні санкції будуть накладені на Північну Корею сьогодні, пообіцяв Трамп
Президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв’язку з черговим запуском балістичної ракети.
Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.
«Щойно поговорив з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про провокативні дії Північної Кореї. Додаткові потужні санкції будуть накладені на Північну Корею сьогодні. Ситуацію буде вирішено!» - заявив він.
Нагадаємо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.
Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.
Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.
29 листопада Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з новим пуском балістичної ракети КНДР.