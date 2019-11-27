Нема ніякого «турборежиму» у Верховній Раді - Комітет виборців



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Робота парламенту в «турборежимі» перебільшена

Голова КВУ спростував міф про так званий турборежим в роботі нового парламенту

Розмови про так званий турборежим у Верховній Раді не мають під собою достатньої кількості статистичних доказів, а тому є перебільшенням. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель в ході конференції «Три місяці Верховної Ради: здобутки і провали».

Так, порівнюючи роботу парламенту IX і VIII скликань, варто відзначити, що кількісні показники роботи є співмірними.

До прикладу, за перші три місяці роботи депутати IX скликання прийняли 72 закони, VIII скликання – 60 законів.

При цьому депутати VІІІ скликання зареєстрували більше законопроектів – 1893 законопроекти проти 1193 у Раді IX скликання.

Однак депутати IX скликання провели дещо більшу кількість пленарних засідань, ніж їх колеги з попереднього скликання – 39 засідань проти 29.

«Заяви про т.зв. «турборежим» в роботі Верховної Ради IX скликання не відповідають дійсності. Результати досліджень КВУ засвідчують, що показники роботи парламентів VIII і IX скликань є цілком співмірними. Натомість, турборежим швидке характеризує форми роботи парламенту нового скликання. Так, у 9 скликанні стало практикою прийняття великої кількості законопроектів впродовж одного дня, а також проведення засідань у вечірньому та нічному форматах», – підсумував Кошель.

Раніше, наприкінці жовтня, перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Рада поступово завершує так званий «турборежим».

Раніше повідомлялося, що за даними Комітету виборців України щодня в парламенті реєструється по 24 нових законопроекти. Всього за період із 29 серпня по 11 жовтня було зареєстровано 798 законопроектів (із них 601 – це проекти законів).