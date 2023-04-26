«Південь» заявив про дуже високу загрозу ракетного удару

Окупанти намагаються розосередити свій корабельний потенціал

Ракетна загроза з боку Росії 26 квітня є дуже високою. Не виключена загроза ракетних ударів і 1, 2 чи 9 травня, однак не варто прив’язуватися до сакральних дат. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі «24 каналу».

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Зазначається, що росіяни продовжують маневри в Чорному морі, однак у бухтах Севастополя ворожим суднам вже не так спокійно, тому окупанти намагаються розосередити свій корабельний потенціал.

Наразі в Чорному морі перебувають 13 російських кораблів, серед яких напередодні ввечері було удвічі збільшено кількість ракетоносіїв: два надводних та два підводних. Сумарний можливий залп – 24 ракети «Калібр».

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«Таку загрозу ракетної небезпеки ми розцінюємо як дуже високу. Навіть запас ракет, доведений до критичного мінімуму, може бути застосований ворогом по території України. Тому не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги», – наголосила Гуменюк.

Речниця закликала громадян пам'ятати, що «ворог підступний» та ще має запас ракет і може завдати ударів унеочікуваний момент.

«Не потрібно прив'язуватися до сакральних дат. Ми усвідомлюємо, що, можливо, 1, 2 чи 9 травня стануть для них знаковими, і для старту такої атаки. Але пам’ятаємо, що дуже багато атак відбувалося без будь-якої прив’язки до сакральності. Просто на меті – знищення української нації», – додала вона.

Нагадаємо, триває 427-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.