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Російські військові кораблі були помічені у Саудівській Аравії. Що вони там роблять?

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російські військові кораблі були помічені у Саудівській Аравії. Що вони там роблять?
Корабель і судно ВМФ РФ зупинились у Саудівської Аравії
фото: з відкритих джерел

Фрегат «Адмірал Горшков» та танкер «Кама» стали на якір у саудівському порту Джидда. У Росії стверджують, що екіпажі суден вирішили «відпочити» на березі Червоного моря

Корабель і судно ВМФ РФ – фрегат «Адмірал Горшков» і танкер «Кама» зайшли в порт Джідда на заході Саудівської Аравії. Журналісти спочатку забили на сполох, а потім з'ясували причину.

Видання Аrab News пише, що це перша зупинка кораблів російського ВМФ у саудівських портах за останні 10 років, повідомляє російське агентство Інтерфакс з посиланням на заяву Північного морського флоту.
«Адмірал Горшков» зайшов у порт Джідди для «дводенного відпочинку екіпажу та дозаправки», уточнили в посольстві РФ в Ер-Ріяді.

135-метровий фрегат, озброєний керованими ракетами, на початку січня залишив російське місто Мурманськ на північному заході Росії і вирушив у довгий шлях до Кейптауна, Дурбана і Річардс-Бей у ПАР.

Корабель прямував у супроводі загону кораблів Північного флоту ВМФ РФ. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу уточнив, що «Адмірал Горшков» пройде Індійський та Атлантичний океани та зайде до Середземного моря. Раніше Міноборони повідомляло, що 2021 року фрегат доопрацювали для застосування гіперзвукових ракет «Циркон».

З 17 по 26 лютого кораблі брали участь у військових маневрах у прибережних районах провінції ПАР Квазулу-Наталь. Маневри проходили у рамках спільних навчань флотів Росії, Китаю та ПАР.
У середині березня «Адмірал Горшков» взяв участь у тристоронніх військово-морських навчаннях РФ, КНР та Ірану в акваторії Аравійського моря, біля іранського Чабахара.

«13 березня російський фрегат також провів навчання в Індійському океані. Навчання було зосереджено на пошуку підводних човнів та їх знищенні за допомогою вертольота Ка-27», – передає портал Arab News з посиланням на заяву посольства РФ у Саудівській Аравії.
Після того, як «Адмірал Горшков» завершив свою місію в Індійському океані, він попрямував до Джибуті та в саудівське місто Джидда на узбережжі Червоного моря.
Корабель, оснащений гіперзвуковими крилатими ракетами «Циркон», через два дні має залишити Саудівську Аравію та попрямувати до сирійського Тартусу для технічного обслуговування, уточнює Arab News.
Ракета «Циркон», встановлена ​​на фрегаті, – новітня російська гіперзвукова ракета розробки та виробництва НУО машинобудування Реутова. Також серед основного ударного озброєння фрегата – крилаті ракети «Калібр».

Зв'язки Ер-Ріяда та Москви міцнішають?

На початку березня глава МЗС Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан відвідав Москву та зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим. Під час візиту сторони, як випливає з офіційного повідомлення, підтвердили тісну співпрацю в нафтовому картелі ОПЕК+ та обговорили ситуацію в Україні, а також зернову угоду, укладену у Стамбулі.

А до цього наприкінці лютого міністр здійснив несподівану поїздку до Києва. То був перший візит високопоставленого саудівського чиновника в Україну за 30 років. Саудівська Аравія, яка брала участь в обміні полоненими між Росією та Україною, продовжує «шукати можливості для полегшення діалогу між обома сторонами», – заявив тоді міністр Фейсал. Він уточнив, що Ер-Ріяд виділить Києву $400 млн. економічної допомоги.
Під час візиту до Москви глава МЗС Саудівської Аравії заявив про «важливість глибокої координації між королівством та Росією на енергетичних ринках» і висловив «непохитну відданість» його країни угоді ОПЕК+.
У жовтні 2022 року ОПЕК+ скоротила видобуток, незважаючи на заклики Вашингтона не робити цього. Тоді президент США Джо Байден звинуватив Ер-Ріяд у тому, що «королівство стало на бік Росії». Відносини США та Саудівської Аравії досягли нового мінімуму через нафтову політику.

На початку квітня ОПЕК та її союзники, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток сирої нафти до 3,66 млн. барелів на добу або 3,7% світового попиту.
Сумарний обсяг «добровільного скорочення» видобутку нафти дев'ятьма країнами ОПЕК+ з травня становитиме 1,66 млн б/д. До вечора 3 квітня червневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures зросли до $84,9 за барель – це на $5,01 (6,27%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

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Теги: міністр Міноборони машинобудування Саудівська Аравія військові корабель Сергій Шойгу навчання президент місто ракета озброєння Порту зупинка

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