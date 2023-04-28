Ракетний удар по Умані: є жертви і зросла кількість поранених
Російські ракети забрали життя трьох людей
В Умані триває рятувальна операція. Наразі відомо про загибель трьох людей у результаті ракетного удару по місту. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
«За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя трьох людей. Ще вісім – травмовані», – написав він у Telegram.
Як повідомлялося, є два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі. За попередніми даними, у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд.
Раніше було відомо, що внаслідок ракетної атаки по багатоквартирному будинку Умані є п'ять потерпілих, їх госпиталізували.
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