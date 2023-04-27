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Ракетний удар по Миколаєву: Зеленський показав наслідки (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Миколаєву: Зеленський показав наслідки (відео)
Відомо про одного загиблого внаслідок атаки та 23 поранених, серед яких дитина
фото: скрін із відео

Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр», запущеними з акваторії Чорного моря

Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського. Так підписав відео наслідків ракетного удару по Миколаєву президент Володимир Зеленський.

«Вночі Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр», запущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку», – йдеться в повідомленні.

На даний момент відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина.

«Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність», – додав глава держави.

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На весь екран
фото: ОК «Південь»

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські окупанти атакували Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення

Теги: Миколаїв Володимир Зеленський війна ракета

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