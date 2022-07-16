Ракетний удар по Краматорську: постраждала телестудія каналу «Дім»

Від ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія каналу «Дім»

Загальний обсяг пошкоджень у приміщеннях підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» наразі встановлюється

В результаті ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія державного телеканалу «Дім». Про це повідомляє UA TV.

Загальний обсяг пошкоджень у приміщеннях підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України», а також список виведеного з ладу обладнання наразі встановлюється.

Після обстрілу поліцейські надали першу домедичну допомогу і зібрали доказову базу військового злочину РФ.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.