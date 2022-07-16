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    Новини

    Ракетний удар по Краматорську: постраждала телестудія каналу «Дім»

    Від ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія каналу &laquo;Дім&raquo; - Ракетний удар по Краматорську: постраждала телестудія каналу «Дім»
    Від ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія каналу «Дім»

    Загальний обсяг пошкоджень у приміщеннях підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» наразі встановлюється

    В результаті ракетного удару по Краматорську постраждала телестудія державного телеканалу «Дім». Про це повідомляє UA TV.

    Загальний обсяг пошкоджень у приміщеннях підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України», а також список виведеного з ладу обладнання наразі встановлюється.

    Після обстрілу поліцейські надали першу домедичну допомогу і зібрали доказову базу військового злочину РФ.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

    В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Краматорську: постраждала телестудія каналу «Дім»