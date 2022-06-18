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    Новини

    Біля Одеси невідомі запустили салют під час повітряної тривоги

    Салюти запустили в селі Крижанівка, що біля Одеси - Біля Одеси невідомі запустили салют під час повітряної тривоги
    Салюти запустили в селі Крижанівка, що біля Одеси
    фото: pixabay.com

    В Одеській ОВА пообіцяли швидко знайти та покарати «жартівників» за порушення

    Під час повітряної тривоги біля Одеси, в Крижанівці, 18 червня невідомі запустили салют та неабияк налякали місцевих. Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    В Одеській ОВА пообіцяли швидко знайти та покарати «жартівників» за порушення.

    «Готуйтеся, до вас вже виїхали. Попереджали, попереджаємо, будьте напоготові. Таких порушників будуть жорстоко карати згідно з чинним законодавством. Чекайте гостей, а поліції щира подяка», – пригрозив Братчук «жартівникам».

    Відео інциденту з'явилося у Мережі.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

    Як відомо, днями в Одесі ввечері пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Як виявилося, порушники влаштували салют з феєрверків, що налякало місцевих жителів.

    Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану. Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію.

    У відповіді йдеться, що використання петард, феєрверків та іншої піротехніки в умовах воєнного стану провокує стрес і дискомфорт в українців, а також частково створює загрози їхньому життю і здоров'ю.

    Зеленський також підтримав ідею врегулювати застосування піротехніки під час воєнного стану на законодавчому рівні. Він підкреслив, що вирішення таких питань належить до сфери діяльності Національної поліції.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Біля Одеси невідомі запустили салют під час повітряної тривоги