Зеленська пригадала, як 24 лютого вперше побачила винищувач

У дружини Зеленського було відчуття, що вона всередині паралельної реальності

Перша леді Олена Зеленська пригадала початок повномасштабної війни. Вона зізналась, що все відбувалось, як в комп'ютерній грі. Про це Зеленська розповіла в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

Ранок першого дня повномасштабного вторгнення Росії для Олени Зеленської почався із приглушених звуків ударів. Спросоння перша леді зрозуміла, що то не могли бути феєрверками. У той час її чоловік, президент України Володимир Зеленський вже був одягнений в костюм і краватку, збирався на роботу.

«Що відбувається?», – запитала Олена.

«Почалося», – відповів Володимир Зеленський.

Дружина президента розповідає, що у цей момент життя її родини та всієї України перевернулося.

«У мене було відчуття, що я перебуваю в паралельній реальності, що я марю», – розповідає Зеленська

Згодом її чоловік виїхав до президентської резиденції, щоб очолити засідання Ради безпеки.

Зеленська пішла до дітей – дев’ятирічного Кирила та 17-річної Олександри, які вже прокинулися, одягнулися, і, здавалося, розуміли, що відбувається. Олена почала збирати речі. Щоразу коли бомби вибухали занадто близько родина разом з охороною спускалися до підвалу.

У якийсь момент перша леді стояла на першому поверсі домівки, як у вікно побачила винищувач, у той момент вона не була впевнена, український це російський.

«Це було сюрреалістичне відчуття… ніби я грала у комп’ютерну гру і мусила пройти певні рівні, щоб знову опинитися вдома. Але я трималася і весь день у мене на обличчі була дивна посмішка, тому що я намагалася не показати дітям паніку. Ми просто виконували накази охорони, йшли туди, куди нам сказали», – каже Зеленська.

Лише ввечері Володимир їй сказав, що Олена з дітьми відправилися у безпечне місце. Дружина президента розповіла, що часу на сентиментальності не було і лише згодом вона подумала, що може ніколи більше не побачити свого чоловіка.

Нагадаємо, раніше подружжя Зеленських після двох місяців розлуки через війну провели спільне інтерв'ю в ефірі українського телеканалу.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вперше з початку війни з'явилися разом на публіці 17 травня – у день прощання з першим очільником держави Леонідом Кравчуком.