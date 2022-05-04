Ракетний удар по Львівщині: нові подробиці від влади

Рашисти випустили по області й Львову 3 травня шість ракет

Голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу 4 травня повідомили основні подробиці ракетного удару по області, який стався напередодні, 3 травня.

Скільки ракет випустили рашисти і які руйнування

За словами Козицького, протиповітряна оборона зафіксувала шість ракет, три з яких влучили у різні підстанції залізної дороги, одна ракета облетіла Львівщину і влучила по залізниці на Закарпатті. Удари по залізниці голова ОВА охарактеризував як критичні. Зараз є затримка руху потягів, але частково його вдалося відновити.

Садовий повідомив, що внаслідок атак на Львів були завдані серйозні удари по інфраструктурі. Місто перевело на автономне живлення дві медустанови, а на резервне живлення – системи подачі води.

Також, за словами мера Львова, у районі, куди прийшлася ударна хвиля, повибивало вікна. У гаражному кооперативі, якій розташований поблизу місця атаки, повиривало двері й замки.

Звідки рашисти здійснили удар

Окупанти випустили крилаті ракети по Львівщині зі сторони Каспійського регіону.

Скільки людей залишаються без електропостачання

На вчорашній вечір понад 85 тисяч домогосподарств у понад 12 населених пунктах повністю були знеструмлені, п'ять – частково – це приблизно 350 тисяч людей були без електропостачання. На ранок 4 травня без електрики перебувають 630 домогосподарств, або приблизно дві тисячі людей.

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки

Нині відомо про двох постраждалих внаслідок атаки по Львову і області. Це люди, які перебували поблизу підстанцій, куди влучила ракета. Вони отримали удари внаслідок вибухової хвилі. За словами Садового, першому постраждалому 58 років, він родом із Закарпаття.

«Ударна хвиля відкинула його фактично до стіни, удар прийшовся на грудну клітку. Стався розрив одного з легенів. Провели операцію. Загрози життю немає», – сказав Садовий.

Другому потерпілому (мешканець Львова) – 24 роки. Він отримав осколкові поранення кінцівок рук та ніг.

«Провели операцію, витягнули частину осколків, але треба буде ще робити одну операцію. Загрози життю також немає», – повідомив мер Львова.

Що було ціллю ракетних ударів по Львівщині

Козицький повідомив, що під удар було поставлено ланцюжки постачань і ворог цим ударом бив по електричних підстанціях залізниці.

«Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання, зокрема і гуманітарної допомоги», – сказав він.

Коли жителям Львівщини повернуть електропостачання

За словами голови ОВА, на цей час працівники обленерго спільно з працівниками Львівської залізниці обстежують пошкоджені підстанції й роблять все можливе для відновлення електропостачання. Це станеться найближчим часом.

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