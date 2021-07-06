Раптово помер голова Держводагентства

Валентин Шліхта помер на 59 році життя

Смерть настала раптопо – лише вчора Валентин Шліхта відчув легке недомагання й звернувся до лікарні

Сьогодні, на 59-му році пішов із життя Валентин Шліхта – голова Державного агентства водних ресурсів України. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

«Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце мудрої та порядної людини. Тепер світлі спогади про нього завжди будуть жити в серцях колег, друзів та однодумців», – написав очільник Міндовкілля у Facebook.

Смерть настала раптово: відомо, що вчора він відчув легке недомагання й звернувся до лікарні.

«Водна галузь втратила досвідченого та висококваліфікованого фахівця, а колеги – мудрого й порядного керівника. Його невичерпний оптимізм і жага до життя завжди додавали нам снаги та впевненості. Важко та боляче усвідомити, що Валентина Михайловича уже не буде з нами, але світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях!» – написали у пресслужбі відомства, яке очолював Валентин Шліхта.

Держводагентство Валентин Шліхта очолював протягом останнього року. У 2010 році став керівником Українського державного науково-дослідного інституту УкрНДІ «Ресурс» Державного агентства резерву України. У 2010-2011 роках був генеральним директором цієї установи.

2012-2014 роки – начальник відділу, в.о. директора Департаменту обліку парникових газів Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Державного агентства екологічних інвестицій України.

Упродовж 2014-2015 років перебував на посаді начальника департаменту з питань поводження з небезпечними відходами Державного підприємства «Укрекоресурси».

У 2015-2017 роках Шліхта працював заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

До листопада 2019 року керував державним підприємством «Укрхімтрансаміак» у Києві.