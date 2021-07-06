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    Зачепився за станок. На Волині від удару струму загинув хлопчик

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    У господарському приміщенні хлопчик зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка - Зачепився за станок. На Волині від удару струму загинув хлопчик
    У господарському приміщенні хлопчик зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка
    фото: з відкритих джерел

    Медики провели реанімаційні дії та врятувати дитину не вдалося

    У селі Великий Омеляник, поблизу Луцька, від удару струму загинула дитина. Хлопчик отримав удар струму на подвір'ї. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Волині.

    Нещасний випадок трапився 5 липня увечері, поблизу Луцька.

    У господарському приміщенні хлопчик зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка.

    «Дитина отримала удар струму. На місце події викликали швидку. Медики провели реанімаційні дії та врятувати дитину не вдалося», – розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.

    За фактом смерті дитини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як «нещасний випадок».

    Тим часом, на Львівщині, у Дублянах, 4-річний хлопчик випав з вікна квартири на 6 поверсі. Подія трапилася 2 липня, повідомляє Львівська міськрада.

    На щастя, випавши з такої великої висоти, хлопчик вижив. Дитина потрапила у лікарню.

    Про прикрий інцидент розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради. «4-річний хлопчик 2 липня приблизно о 13.00 випав з вікна багатоповерхівки. Дитина мешкає у квартирі на 6 поверсі.

    Постраждалий дивом вижив. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та тупу травму живота», – йдеться у повдомленні .

    Тіло дитини передали на судово-медичну експертизу.

    Теги: діти смерть Луцьк
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    Зачепився за станок. На Волині від удару струму загинув хлопчик