Зачепився за станок. На Волині від удару струму загинув хлопчик

У господарському приміщенні хлопчик зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка

Медики провели реанімаційні дії та врятувати дитину не вдалося

У селі Великий Омеляник, поблизу Луцька, від удару струму загинула дитина. Хлопчик отримав удар струму на подвір'ї. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Волині.

Нещасний випадок трапився 5 липня увечері, поблизу Луцька.

У господарському приміщенні хлопчик зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка.

«Дитина отримала удар струму. На місце події викликали швидку. Медики провели реанімаційні дії та врятувати дитину не вдалося», – розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.

За фактом смерті дитини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як «нещасний випадок».

Тим часом, на Львівщині, у Дублянах, 4-річний хлопчик випав з вікна квартири на 6 поверсі. Подія трапилася 2 липня, повідомляє Львівська міськрада.

На щастя, випавши з такої великої висоти, хлопчик вижив. Дитина потрапила у лікарню.

Про прикрий інцидент розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради. «4-річний хлопчик 2 липня приблизно о 13.00 випав з вікна багатоповерхівки. Дитина мешкає у квартирі на 6 поверсі.

Постраждалий дивом вижив. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та тупу травму живота», – йдеться у повдомленні .

Тіло дитини передали на судово-медичну експертизу.