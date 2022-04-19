Українські військові відтіснили російських окупантів від Мар’їнки – Генштаб

Окупанти вели штурмові дії південніше міста Ізюма, але успіху не мали

Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 19 квітня.

На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області, не припиняє обстрілів населених пунктів.

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

Сьогодні на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Продовжується переміщення пошкодженої техніки військових частин Східного військового округу залізничним транспортом з території республіки Білорусь до РФ. Збройні сили РФ і надалі використовують аеродромну мережу на території Білорусі з метою завдання авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну.

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