Чи зважиться Путін на ядерний удар по Україні?

Путінська армія не була готова до успішних дій українського війська

Можна без перебільшення сказати, що це питання останніми днями набуло неабиякого інтересу. Його обговорюють усі – політики, політологи, експерти. Чому це питання стало несподівано таким актуальним?

Перш за все через повний провал путінського бліцкрігу. Путін і його оточення, в тому числі розвідка і військові навіть не допускали іншої моделі війни з Україною, тільки – бліцкріг!

На цьому була побудована уся концепція війни. По друге. Мужній і героїчний супротив Збройних сил України.

Путінська армія не була готова до успішних дій українського війська. Вище військове керівництво України продемонструвало набагато більш ефективніше управління військовими операціями і значно більший рівень професіоналізму, ніж війська під керівництвом агресора.

За майже двох місячну війну загарбники не змогли досягти жодної значимої військово політичноі мети стратегічного плану. Навпаки, ситуація на фронтах складається не на користь агресора і кожний день цієї війни лише загострює ситуацію в середині вищого військово-політичного керівництва Росії.

Аналітичний аналіз наявної інформації дає підстави стверджувати, що між головними відомствами влади Путіна – федеральною службою безпеки і міністерством оборони (генеральним штабом) виникли серйозні розбіжності щодо відповідальності за провал першого етапу війни з Україною.

І зараз поки невідомо, хто переможе. Але в будь-якому випадку – Путіну потрібні жертви за пропал нападу на Україну. І ці жертви, без сумніву, будуть. Є ще одна важлива обставина, на яку необхідно звернути увагу, перш ніж спробувати дати відповідь на поставлене питання. Це – внутрішньо-політична ситуація в Росії, яка з кожним днем загострюється.

Путін і його оточення знову прорахувалися, сподіваючись на те, що санкції, які ввели західні країни проти Росії за напад на Україну, проявлять свій негатив значно пізніше, приблизно в кінці літа на початку осені.

Тобто, Путін вважав, що у нього ще є певний ресурс часу. Але і тут Путін помилився. Внутрішньо-політична ситуація в Росії набуває з кожним днем все більш негативного характеру.

Незважаючи на відчайдушну діяльність кремлівських пропагандистів, до свідомості населення Росії почало доходити, що війна в Україні вже почала істотно впливати на їх життя. Населення Росії не може не бачити як швидкими темпами йде повна ізоляція Росії від усього іншого світу, ріст цін на основні продукти і товари набуває катастрофічних розмірів, з полиць магазинів зникає все більше і більше товарів.

Все більше і більше працівників втрачає роботу і заробіток. Суспільні настрої в Росії починають змінюватися в негативну сторону проти Путіна.

Ніяких економічних важелів зупинити усі ці негативні наслідки введених санкцій і зубожіння населення ні путін, ні його уряд не мають, належних можливостей та ресурсів не існує.

Все зовсім скоро ситуація може набути для Путіна загрозливих ознак. В такій ситуації населенню Росії потрібна якась зрозуміла перемога. За рахунок кремлівських пропагандистів Путін та його поплічники сподіваються заспокоїти населення – патріотичним поривом свого населення, яке повинно з радістю сприйняти перемогу Путіна у війні з Україною. Але яку перемогу можуть показати населенню росії?

Багато хто звернули увагу на те, що останні тижні населення росії посилено накачують пропагандистськими штампами, про необхідність застосування проти України ядерноі зброї. Можна не сумніватись, що переважна більшість населення росії підтримає застосування проти українського народу ядерноі зброї. Чому виникла така необхідність? Тільки тому, що не вдається зламати опір героїчних Збройний сил України, всього українського народу.

А час іде! Населення від Путіна чекає перемоги. А її все немає і немає. Саме тому, можливість застосування ядерноі зброї проти України виглядає достатньо реалістично.

Але для того, щоб конкретно відповісти на питання, чи зважиться Путін застосувати ядерну зброю проти України, треба спочатку з’ясувати деякі деталі. Ще задовго до початку війни, я неодноразово публічно висловлював своє припущення про те, що у Путіна немає іншого виходу щоб зберегти владу – розпочати війну з Україною. Я не буду вдаватись в деталі, але мої припущення про невідворотність війни обов’язково доповнювались ще одним важливим компонентом – початком Третьої світової війни – тобто глобальної ядерноі катастрофи.

Це моє припущення ґрунтувалось на тому, що рано чи пізно, країни НАТО і перш за все США будуть втягнуті агресивними діями Путіна у цю війну. І як результат – глобальна ядерна катастрофа і припинення життя на планеті. Але це має припущення ґрунтувалось на застосуванні стратегічних ядерних можливостей США і Росії.

Зараз мова йде – не про застосування стратегічних ядерних сил, а про застосування тактичної ядерної зброї.

Тактична ядерна зброя – це ядерна зброя малої або невеликої потужності, не більше одної кіло тонни.

Ця ядерна зброя невеликої потужності ( артилерійський заряд, ракета, міна та інші компоненти) і може застосовуватись для досягнення якихось тактичних успіхів – прорив глибоко ешелонованої оборони, знищення важливого опорного пункту чи укріплення, або населеного пункту, тощо.

Але – це ядерна зброя, хоч і не великої потужності. При цьому, ця потужність може бути і збільшена, або застосовано декілька ядерних зарядів і наслідки будуть катострофічні.

Проблема полягає ще й у тому, що у разі застосування тактичної ядерної зброї – агресор, який її застосував – погодився на те, що він має на це право і для нього немає ніяких обмежень. Після першого застосування тактичної ядерноі зброї ніщо не завадить агресору застосувати цю тактичну ядерну зброю безліч разів, або, якщо не буде досягнута мета її застосування – застосувати стратегічну ядерну зброю.

Можна без перебільшення припустити, що підрив тактичної ядерноі зброї – це початок Третьої світової війни.

А тепер давайте спробуємо відповісти на питання – чи зважиться Путін застосувати ядерну зброю проти України? Якби мене запитали ще декілька днів тому назад, я б без вагань відповів, що – так, зважиться.

А зараз, я вже не маю такої категоричної відповіді, більше того,- вважаю, що це мало ймовірно.

Чому? Вже всі зрозуміли, що Путін розуміє тільки силу. Таку силу Україна продемонструвала!

Знищення і потоплення флагмана чорноморського флоту росії гвардійського ракетного крейсера «Москва», разом з екіпажем, українськими протикорабельними ракетами – хіба це не вагомий доказ сили і можливостей України! Цей героїчний подвиг Збройних сил України – був для Путіна і військового керівництва росії повною несподіванкою і шоком!

Такого сюрприза від України вони не чекавли і навіть не могли чекати! Знищення «Москви» зараз є найбільшою гарантією того, що Путін перж ніж віддати наказ застосувати проти України тактичну ядерну зброю – добре подумає, – а чи не прилетить йому відповідь від України?

Як, видно, Україна може здивувати не тільки Путіна, а й увесь світ! Навіть населення росії в шоці від знищеного крейсера. Дивно, що мовчать, як в рот води набрали, матері, дружини, рідні і близькі півтисячного екіпажу крейсера. Навіть зараз бояться спитати у влади, а що з екіпажем ?

Застосування ядерноі зброї, навіть тактичної, – це найвідповідальніше рішення вищого військово-політичного керівництва країни. Ясно, що в росії всі рішення приймає Путін, але застосування ядерноі зброї – це певна процедура, навіть в росії.

І на кожному етапі цієї процедури відповідальні особи будуть думати і про свої сім’ї, і про своїх дітей, і про крейсер «Москва». Тому конкретно відповідаючи на поставлене питання, вважаю, що ймовірність того, що Путін застосує ядерну зброю проти України дуже не висока, майже – нульова.

Джерело: Обозреватель

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