Оборона Кривого Рогу: Вілкул пояснив, які завдання йому поставив Зеленський

Кривий Ріг – рідне місто українського президента

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, що у захисті області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр. Про Вілкул заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Наша стратегія полягає в тому, аби максимально тримати ворога на далекій відстані – межі Криворізького району і трохи далі. Побудовані дуже серйозні фортифікаційні інженерні споруди. Багато з них були розміщені по периметру міста, але потім ми їх рознесли на більшу дистанцію. Ми й зараз зайняті тим, аби не дати ворогові здійснити кілька речей: по-перше, підійти ближче, по-друге, розширювати свій периметр. За останні дні було звільнено декілька населених пунктів на Херсонщині, звідки для нас існує загроза. Тобто ми продовжуємо тіснити окупантів і розширювати зону безпеки навколо Кривого Рогу», – зазначив він.

Вілкул також наголосив, що підтримує усі рішення, які ставить перед ним президент Зеленський. «Сьогодні вся країна та весь Кривий Ріг об'єднані навколо президента Володимира Зеленського, захисту міста та України. Ми підтримуємо всі його рішення. Завдання, які стоять переді мною, такі ж, як і перед главою будь-якої іншої військової адміністрації. Тобто потрібно захистити Кривий Ріг та весь наш регіон», – зазначив він.

Нагадаємо, Збройні сили України відкинули російських загарбників від Кривого Рогу на 40-60 кілометрів. Звільнено кілька населених пунктів, у тому числі в Херсонській області. Як повідомлялося, мала батьківщина Зеленського готується до оборони від російських солдатів.