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Рашисти викрали екскомандира розвідувального корабля ВМС України

Мар’яна Мигаль
30 липня, 14:29 glavcom.ua
Рашисти викрали екскомандира розвідувального корабля ВМС України
Артем Кисельов з батьком Олексієм
фото: Артем Кисельов/Facebook

29 липня над Олексієм Кисельовим відбувся «суд»

Окупанти викрали колишнього командира корабля управління ВМС України «Славутич» Олексія Кисельова. Чоловіка викрали в окупованому Генічеську і звинуватили нібито в «участі в терористичній організації» та влаштували над ним суд. Про це повідомив його син Артем Кисельов.

«22 липня представники бананових республік викрали мого тата, Кисельова Олексія, екскомандира корабля «Славутич» ВМСУ, а зараз активіста і волонтера, з окупованого міста Генічеськ Херсонської області…», – написав Артем.

За його словами, де рашисти тримали чоловіка не відомо, але 27 числа він ніби-то «перетнув кордон з Кримом, де його затримали» і відвезли в Сімферопольське СІЗО.

«Зараз він перебуває там, окупанти інкримінують йому участь в терористичній організації (батальйон імені Номана Челебіджіхана, де він займався гуманітаркою і допомагав людям в окупованому Генічеську)», – повідомив Артем.

Також син викраденого екскомандира корабля ВМС розповів, що 29 липня над Олексієм Кисельовим відбувся «суд», де йому призначили запобіжний захід – два місяці в СІЗО м. Сімферополь.

«Фізичний стан тата засвідчує про його побиття і, можливо, тортури. Очевидно, що ця справа абсолютно сфабрикована і всі дії – незаконні. На жаль, закони на окупованих територіях зараз не діють, саме тому крім фіксації, наші правоохоронні органи нічого не можуть з цим зробити», – додав Артем.

Як раніше повідомлялося, на Херсонщині викрали голову Милівської громади Олега Яхнієнка. Також у Херсоні окупанти викрали теплохід для переправи біля зруйнованого мосту.

Теги: викрадення суд окупація війна Херсонщина

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