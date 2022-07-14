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    Події в Україні

    На Херсонщині окупанти викрали голову Милівської громади

    На Херсонщині рашисти утримують голову тергромади Олега Яхнієнка - На Херсонщині окупанти викрали голову Милівської громади
    На Херсонщині рашисти утримують голову тергромади Олега Яхнієнка
    фото з відкритих джерел

    Олега Яхнієнка російські загарбники вже викрадали у березні

    На Херсонщині викрали голову Милівської громади Олега Яхнієнка. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

    «Взято в полон голову Милівської громади Олега Яхнієнка», – йдеться у повідомленні.

    Також, як зазначають в ОВА, викрадено єгера, який охороняє ділянку Чорноморського біосферного заповідника на Кінбурнській косі.

    «Про долю сотню інших полонених досі нічого не відомо», – зазначили в Херсонській ОВА.

    Нагадаємо, Олега Яхнієнка російські загарбники вже викрадали у березні.

    Як повідомлялося, не дочекавшись покори від херсонців, окупанти змінюють тактику. Агресори блокують евакуацію, крадуть гумдопомогу і викрадають активістів. Раніше рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області.

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    Теги: росія окупанти війна полон Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині окупанти викрали голову Милівської громади