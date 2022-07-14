На Херсонщині окупанти викрали голову Милівської громади

Олега Яхнієнка російські загарбники вже викрадали у березні

На Херсонщині викрали голову Милівської громади Олега Яхнієнка. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Взято в полон голову Милівської громади Олега Яхнієнка», – йдеться у повідомленні.

Також, як зазначають в ОВА, викрадено єгера, який охороняє ділянку Чорноморського біосферного заповідника на Кінбурнській косі.

«Про долю сотню інших полонених досі нічого не відомо», – зазначили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, Олега Яхнієнка російські загарбники вже викрадали у березні.

Як повідомлялося, не дочекавшись покори від херсонців, окупанти змінюють тактику. Агресори блокують евакуацію, крадуть гумдопомогу і викрадають активістів. Раніше рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області.

Читайте також: