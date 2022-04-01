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    Події в Україні

    Ситуація на Харківщині станом на 1 квітня

    Ситуація на Харківщині станом на 1 квітня
    фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

    Зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град»

    За минулу добу російські окупаційні війська наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах: Салтівка, П’ятихатки, Олексіївка, ХТЗ, Холодна Гора, Кулиничі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього зафіксували близько 46 ударів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град» і один ракетний удар в центральну частину міста.

    При цьому активність ворожої авіації по Харкову не спостерігали. Але є певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

    Нагадаємо, окупанти завдали майже 50 ударів по Харкову: застосували «Гради» і «Смерчі». Також під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина. Розпочато розслідування.

    У Дніпропетровській області 31 березня російські ворожі сили атакували з повітря Синельниківський район. Обійшлося без жертв, проте є суттєві руйнування інфраструктури.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Ситуація на Харківщині станом на 1 квітня