Ситуація на Харківщині станом на 1 квітня

Зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град»

За минулу добу російські окупаційні війська наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах: Салтівка, П’ятихатки, Олексіївка, ХТЗ, Холодна Гора, Кулиничі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього зафіксували близько 46 ударів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град» і один ракетний удар в центральну частину міста.

При цьому активність ворожої авіації по Харкову не спостерігали. Але є певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

Нагадаємо, окупанти завдали майже 50 ударів по Харкову: застосували «Гради» і «Смерчі». Також під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина. Розпочато розслідування.

У Дніпропетровській області 31 березня російські ворожі сили атакували з повітря Синельниківський район. Обійшлося без жертв, проте є суттєві руйнування інфраструктури.