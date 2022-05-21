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    Події в Україні

    Під Сєвєродонецьком запеклі бої: окупант вгатили в хімзавод (фото, відео)

    Внаслідок обстрілу на &laquo;Азоті&raquo; сталося займання градирні - Під Сєвєродонецьком запеклі бої: окупант вгатили в хімзавод (фото, відео)
    Внаслідок обстрілу на «Азоті» сталося займання градирні
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Рятувальники ліквідували пожежу на об’єднанні «Азот»

    На підступах до Сєвєродонецька тривають активні бойові дії. Ворог намагається ближче підійти до обласного центру, зокрема ввечері окупанти штурмували Щедрищеве. За добу, 20 травня, росіяни вбили шість людей на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Так, окупанти відкрили вогонь по школі, в підвалі якої із початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Як наслідок, дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена – члени однієї родини.

    Ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка. Поранено волонтера в Сєвєродонецьку, який працював в гумштабі.

    Двох жінок вбито російськими обстріли в Лисичанську та Привіллі.

    Крім того, росіяни знову вдарили по об’єднанню «Азот» – там сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд.

    Не менш гаряче було в Лисичанську, де виникло загоряння бункера з вугіллям на шахті.

    Пошкоджено більше 50 будинків в Луганській області.

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    Під Сєвєродонецьком запеклі бої: окупант вгатили в хімзавод (фото, відео)
    Під Сєвєродонецьком запеклі бої: окупант вгатили в хімзавод (фото, відео)
    Під Сєвєродонецьком запеклі бої: окупант вгатили в хімзавод (фото, відео)
    Під Сєвєродонецьком запеклі бої: окупант вгатили в хімзавод (фото, відео)
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Також рашисти наступають в бік траси Лисичанськ - Бахмут», рашисти намагаються заволодіти новими рубежами біля Попасної, успіху не мають.

    За минулу добу на Донбасі відбито 11 атак ворога, знищено вісім танків, три артилерійських системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Під Сєвєродонецьком запеклі бої: окупант вгатили в хімзавод (фото, відео)