Путін готується до хімічної атаки на Україну? Фотодокази

Радянські шоломи та противогази – таке екіпірування у російських солдат, які вторглися в Україну

енеральний штаб Збройних сил України продемонстрував, який військовий одяг, противогази екіпірування носять російські окупант, котрі потрапили в полон. Відповідні фотодокази опубліковано на фейсбук-сторінці Генштабу

«Друга армія світу – бутафорія. Екіпірування «асвабадітєлєй». Вони хочуть, щоб і ми так жили?» запитують українські військові.

Нагадаємо, що протягом останніх днів країна-агресор звинуватила Україну в розробці бактеріологічної зброї та підготовці хімічної атаки. Зокрема, публічно про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, мовляв, США експлуатують збройові лабораторії в Україні, де створюють біологічну зброю.

«Нові-старі фейки. Вони звинувачують нас... Знову нас! Що ми нібито розробляємо біологічну зброю. Нібито готуємо хімічну атаку. Мене це дуже непокоїть, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших», – так відповів на закиди Росії український президент Володимир Зеленський.

Напередодні ми писали, що Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.