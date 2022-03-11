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    Путін готується до хімічної атаки на Україну? Фотодокази

    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Путін готується до хімічної атаки на Україну? Фотодокази
    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: Генштаб

    Радянські шоломи та противогази – таке екіпірування у російських солдат, які вторглися в Україну

    енеральний штаб Збройних сил України продемонстрував, який військовий одяг, противогази екіпірування носять російські окупант, котрі потрапили в полон. Відповідні фотодокази опубліковано на фейсбук-сторінці Генштабу

    «Друга армія світу – бутафорія. Екіпірування «асвабадітєлєй». Вони хочуть, щоб і ми так жили?» запитують українські військові.

    Нагадаємо, що протягом останніх днів країна-агресор звинуватила Україну в розробці бактеріологічної зброї та підготовці хімічної атаки. Зокрема, публічно про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, мовляв, США експлуатують збройові лабораторії в Україні, де створюють біологічну зброю.

    «Нові-старі фейки. Вони звинувачують нас... Знову нас! Що ми нібито розробляємо біологічну зброю. Нібито готуємо хімічну атаку. Мене це дуже непокоїть, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших», – так відповів на закиди Росії український президент Володимир Зеленський.

    Напередодні ми писали, що Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

    Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Росія Путін полон
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    Путін готується до хімічної атаки на Україну? Фотодокази