Разумков підписав Держбюджет-2020



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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Цього року парламент затвердив бюджет на наступний рік рекордно рано - 14 листопада

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав держбюджет на 2020 рік. Про це свідчать дані на сторінці законопроекту на сайті Ради.

Відповідно до прийнятого закону, доходи держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету-2020 складе 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень (в першому читанні дефіцит держбюджету пропонувався на рівні 95,131 млрд гривень).

При цьому субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми із забезпечення шкіл необхідним обладнанням складе 3,5 млрд гривень, на поліпшення соцзахисту окремих категорій населення - 3,8 млрд гривень.

Граничний розмір держборгу в гривневому еквіваленті складе 2 045,1 млрд гривень і 45,3% прогнозованого ВВП.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, в тому числі, погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 році заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу №1, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середня зарплата - 12 497 гривень.

У той же час Кабінет міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 грн/дол. на 2020 рік.

Раніше Разумков запевнив, що Держбюджет-2020 будуть доопрацьовувати.

Як відомо, 14 листопада Рада прийняла Держбюджет-2020.