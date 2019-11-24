Разумков розповів, за чиєю рекомендацією потрапив у команду Зеленського



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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

За рекомендацією діючого голови Служби безпеки України

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що потрапив в команду Володимира Зеленського за рекомендацією нинішнього глави Служби безпеки Івана Баканова.

Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді.

«Мене до Володимира Олександровича привів і познайомив Іван Баканов …Мене з ним (Бакановим, – ред.) познайомили наші спільні друзі. Вийшло так, що після цього у мене була зустріч з президентом, в той час ще з кандидатом, і через два дні я вийшов на роботу», – зазначив Разумков.

За його словами, у нього вже був досвід консультування політиків до потрапляння в команду Зеленського.

У той же час він відмовився повідомити, кого саме з політиків консультував, згадавши лише про співпрацю з Сергієм Тігіпком.

Нагадаємо, Разумков запевняє, що Держбюджет-2020 будуть доопрацьовувати.