Разумков розповів, за чиєю рекомендацією потрапив у команду Зеленського
За рекомендацією діючого голови Служби безпеки України
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що потрапив в команду Володимира Зеленського за рекомендацією нинішнього глави Служби безпеки Івана Баканова.
Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді.
«Мене до Володимира Олександровича привів і познайомив Іван Баканов …Мене з ним (Бакановим, – ред.) познайомили наші спільні друзі. Вийшло так, що після цього у мене була зустріч з президентом, в той час ще з кандидатом, і через два дні я вийшов на роботу», – зазначив Разумков.
За його словами, у нього вже був досвід консультування політиків до потрапляння в команду Зеленського.
У той же час він відмовився повідомити, кого саме з політиків консультував, згадавши лише про співпрацю з Сергієм Тігіпком.
Нагадаємо, Разумков запевняє, що Держбюджет-2020 будуть доопрацьовувати.