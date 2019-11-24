  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Разумков розповів, за чиєю рекомендацією потрапив у команду Зеленського

    • Розсилка
    Спікер Верховної Ради&nbsp;Дмитро Разумков&nbsp; - Разумков розповів, за чиєю рекомендацією потрапив у команду Зеленського
    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 

    За рекомендацією діючого голови Служби безпеки України

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що потрапив в команду Володимира Зеленського за рекомендацією нинішнього глави Служби безпеки Івана Баканова.

    Про це він сказав в інтерв’ю Українській правді.

    «Мене до Володимира Олександровича привів і познайомив Іван Баканов …Мене з ним (Бакановим, – ред.) познайомили наші спільні друзі. Вийшло так, що після цього у мене була зустріч з президентом, в той час ще з кандидатом, і через два дні я вийшов на роботу», – зазначив Разумков.

    За його словами, у нього вже був досвід консультування політиків до потрапляння в команду Зеленського.

    У той же час він відмовився повідомити, кого саме з політиків консультував, згадавши лише про співпрацю з Сергієм Тігіпком.

    Нагадаємо, Разумков запевняє, що Держбюджет-2020 будуть доопрацьовувати.

    Володимир Зеленський Дмитро Разумков Іван Баканов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ