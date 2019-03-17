Правозахисник, який переїхав в Україну, повідомив про розшук у Росії



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Раніше Корб повідомляв, що в Росії його переслідують у справі про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності

У Росії оголосили в розшук омського правозахисника і журналіста Віктора Корба, який на початку березня повідомив, що переїхав в Україну.

Як повідомляє портал «Відкритий Омськ» із посиланням на самого Корба, повідомлення про оголошення в розшук він отримав електронною поштою від слідчого Віталія Салтикова.

Раніше Корб повідомляв, що в Росії його переслідують у справі про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності. Правозахисник дев’ять місяців перебував під підпискою про невиїзд і порушив її. Зараз він перебуває в Києві, де має намір оформити дозвіл на проживання.

За словами Корба, він повернеться до Росії лише після того, як зміниться режим.

Кримінальну справу проти Корба в Росії порушили у травні 2018 року. Його звинуватили в пропаганді і виправданні тероризму через публікацію останнього слова блогера Бориса Стомахіна, раніше засудженого до семи років ув’язнення за заклики до тероризму. Корб був адвокатом Стомахіна з кінця 2012 року і співзасновником «Міжнародного комітету захисту Стомахіна».

Сам Корб заявив, що «ніколи не висловлював підтримки тероризму і не давав жодної своєї оцінки з цього приводу».

Джерело: Радіо Свобода