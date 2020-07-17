Разумков не відпустив нардепів на канікули: Рада збереться на позачергову сесію



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Дмитро Разумков скликав позачергову сесію Ради на 21 липня

У порядку денному 20 питань

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на вівторок, 21 липня.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Позачергова сесія Верховної Ради розпочнеться о 12.00 21 липня «у зв’язку з пропозицією народних депутатів».

На порядку денному — 20 законопроектів та проектів постанов, у тому числі розблокування підписання закону про гральний бізнес.

Народні депутати також планують розглянути проект закону про удосконалення умов підтримки виробництва «зеленої» електроенергії, проект постанови про утворення та ліквідацію районів, законопроектів про оборонні закупівлі, про розвідку та інші.

Раніше повідомлялося, що після сьогоднішнього засідання Ради народні депутати пішли на канікули.

Чергова четверта сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання розпочнеться у вівторок, 1 вересня 2020 року.

Нагадаємо, в останній день роботи нардепи ухвалили проєкт постанови «Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі» № 3736.

Також Верховна Рада України ухвалила постанову «Про утворення та ліквідацію районів». Таким чином, в Україні ліквідовуються існуючі 490 районів та утворюються 138 нових районів.

Крім того, Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки» щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України», № 2414-д.