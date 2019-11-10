Разумков заявив про новий рекорд фракції «Слуга народу»



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Дмитро Разумков зазначив, що залишається членом партії Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Дмитро Разумков: Ми розглянули 272 законопроєкти, раніше такого не було

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, виступаючи на з’їзді партії «Слуга народу», заявив про те, що фракція партії побила новий рекорд у Раді, передає кореспондент «Главкома».

«Ми б'ємо ще один рекорд. Ми розглянули 272 законопроєкти. Раніше такого не було», - заявив Разумков.

Як повідомлялось, новим головою партії став перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Корнієнко на посаді голови політсили змінив Дмитра Разумкова. При цьому Разумков зазначив, що залишається членом партії. «Партія продовжує рухатися з тими принципами, з якими йшла на вибори», - додав він.

Новий очільник політсили анонсував черговий «Трускавець»: виїзний навчальний семінар. У залі хтось запитав, в Єгипет? Він відповів: «в Єгипет, в Буковель ... Кудись буде».

Корнієнко також анонсував нових партійців у фракції.

«У нас в сумі не більше сорока членів партії було (у фракції, – «Главком»). Зараз ми ще тридцять приймемо - вже буде 70, і так поступово будемо підтягувати», - зазначив він.

«Слуга народу» 10 листопада проводила партійний з'їзд, на який зібралися біля 500 учасників. Він проходив у Києві у конгресно-виставковому центрі «Парковий». Наступний з’їзд політсили вирішили провести не пізніше, ніж до 15 лютого.