Партія «Слуга Народу» змінить свою ідеологію. Соціалізм?



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Олександр Корнієнко очолив партію «Слуга народу» Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Зміна ідеології потрібна для пошуку компромісу всередині партії

Новообраний глава партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко заявив, що нинішня партійна ідеологія лібертаріанства буде змінена.

Про це він сказав на брифінгу після з’їзду партії.

За словами Корнієнка, зміна ідеології потрібна для пошуку компромісу всередині партії.

«Це буде щось між ліберальними та соціалістичними поглядами», – сказав новий глава.

Лібертаріанство – це політична філософія, прихильники якої виступають за втілення ідеї індивідуальної свободи та мінімізацію державного апарату. Ця філософія має дуже багато напрямків, від консерватизму й аж до часткового анархізму.

Соціально-економічні ідеї, вчення та ідеології соціалізму мають основною ціллю та ідеалом здійснення принципів соціальної справедливості, свободи та рівності. У переносному значенні в політичній лексиці – політика економічного перерозподілу національного продукту країни, спрямована на соціальний захист найслабших верств населення; підтримка бідних за рахунок багатих.

Нагадаємо, 10 листопада Олександра Корнієнка одноголосно обрали головою партії «Слуга Народу» до 2023 року. Попередній глава партії Дмитро Разумков склав повноваження лідера політсили.