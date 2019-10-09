Разумков підтримує зниження прохідного бар'єра до Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Разумков Фото: Главком

Разумков вважає, що прохідний бар'єр має бути 2-3%, щоб нові політичні партії могли потрапити до Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що прохідний бар'єр для партій до парламенту потрібно знизити.

Про це він сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Я вважаю, що прохідний бар'єр повинен бути меншим, ніж 5%. Це моя особиста позиція. Кожна з фракцій парламенту матиме свою позицію», — зазначив Разумков.

На його думку, прохідний бар'єр має бути 2-3%, щоб нові політичні партії могли потрапити до Ради.

«Яким буде цей показник, мені складно говорити, оскільки я не беру участь безпосередньо в роботі групи (з підготовки Виборчого кодексу до розгляду — ред.)», —

Спікер зазначив, що Виборчий кодекс, який ветував Зеленський, потребує змін і депутати мають допрацювати документ.