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    Разумков підтримує зниження прохідного бар'єра до Ради

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    Дмитро Разумков - Разумков підтримує зниження прохідного бар'єра до Ради
    Дмитро Разумков
    Фото: Главком

    Разумков вважає, що прохідний бар'єр має бути 2-3%, щоб нові політичні партії могли потрапити до Ради

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що прохідний бар'єр для партій до парламенту потрібно знизити.

    Про це він сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

    «Я вважаю, що прохідний бар'єр повинен бути меншим, ніж 5%. Це моя особиста позиція. Кожна з фракцій парламенту матиме свою позицію», — зазначив Разумков.

    На його думку, прохідний бар'єр має бути 2-3%, щоб нові політичні партії могли потрапити до Ради.

    «Яким буде цей показник, мені складно говорити, оскільки я не беру участь безпосередньо в роботі групи (з підготовки Виборчого кодексу до розгляду — ред.)», —

    Спікер зазначив, що Виборчий кодекс, який ветував Зеленський, потребує змін і депутати мають допрацювати документ.

    вибори партії політика Дмитро Разумков
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