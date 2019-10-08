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    Разумков розповів, коли Рада відійде від турборежиму ухвалення законів

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    Дмитро Разумков - Разумков розповів, коли Рада відійде від турборежиму ухвалення законів
    Дмитро Разумков
    Фото: Главком

    Верховна Рада не працюватиме повільно, запевнив Разумков

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому парламент працює у турборежимі ухвалення законів.

    Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

    Разумков розповів, що Верховна Рада відійде від турборежиму ухвалення законів, але не працюватиме повільно.

    «Ми обов’язково прислухаємося до пропозиції прем’єр-міністра, але я хотів би нагадати, що Верховна Рада живе у турборежимі, тому що багато часу вона жила у стані летаргічного сну чи коми. Парламент сьогодні демонструє ефективну швидку та достатньо непогану за якістю роботу. Ми відійдемо від турборежиму, але не будемо працювати повільно», – підсумував Разумков.

    Нагадаємо, у «Слузі народу» анонсували новий закон про ЦВК.

    Новосформована Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засідання, яке провів голова ЦВК Олег Діденко, своїм рішенням відшкодувала партіям витрати, пов’язані із фінансуванням передвиборної агітації.

    Верховна Рада закон Дмитро Разумков парламент
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