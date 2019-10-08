Разумков розповів, коли Рада відійде від турборежиму ухвалення законів



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Дмитро Разумков Фото: Главком

Верховна Рада не працюватиме повільно, запевнив Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому парламент працює у турборежимі ухвалення законів.

Про це він заявив в ефірі Свободи слова на ICTV.

Разумков розповів, що Верховна Рада відійде від турборежиму ухвалення законів, але не працюватиме повільно.

«Ми обов’язково прислухаємося до пропозиції прем’єр-міністра, але я хотів би нагадати, що Верховна Рада живе у турборежимі, тому що багато часу вона жила у стані летаргічного сну чи коми. Парламент сьогодні демонструє ефективну швидку та достатньо непогану за якістю роботу. Ми відійдемо від турборежиму, але не будемо працювати повільно», – підсумував Разумков.

Нагадаємо, у «Слузі народу» анонсували новий закон про ЦВК.

Новосформована Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засідання, яке провів голова ЦВК Олег Діденко, своїм рішенням відшкодувала партіям витрати, пов’язані із фінансуванням передвиборної агітації.