Черговий антирекорд в Раді: на засідання прийшли лише 12 депутатів
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Розсилка
Депутати зовсім не бояться перевиборів
Черговий антирекорд.
12 депутатів у Раді.
Ви думаєте сотні пустих місць бояться перевиборів? Та вони мріють, щоб виборчий закон не встигли змінити і вони впевнені що знову будуть в Парламенті.
Такі ж пусті місця, як по формі, так і по суті.
Я благаю, новообраного Президента Володимир Зеленський допомогти примусити цей Парламент змінити закон. З його підтримкою ми зможемо це зробити вже зараз.
Інакше за рік я, або хтось інший буде постити такі ж сумні фото пустої зали єдиного законодавчого органу.
Джерело: Блог Леоніда Ємця
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