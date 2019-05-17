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    Думки вголос

    Черговий антирекорд в Раді: на засідання прийшли лише 12 депутатів

    • Леонід Ємець

      Народний депутат

    • Розсилка
    Черговий антирекорд в Раді: на засідання прийшли лише 12 депутатів

    Депутати зовсім не бояться перевиборів

    Черговий антирекорд. 

    12 депутатів у Раді. 

    Ви думаєте сотні пустих місць бояться перевиборів? Та вони мріють, щоб виборчий закон не встигли змінити і вони впевнені що знову будуть в Парламенті. 

    Такі ж пусті місця, як по формі, так і по суті. 

    Я благаю, новообраного Президента Володимир Зеленський допомогти примусити цей Парламент змінити закон. З його підтримкою ми зможемо це зробити вже зараз. 

    Інакше за рік я, або хтось інший буде постити такі ж сумні фото пустої зали єдиного законодавчого органу.

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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