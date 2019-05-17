Черговий антирекорд в Раді: на засідання прийшли лише 12 депутатів

Депутати зовсім не бояться перевиборів

Черговий антирекорд.

12 депутатів у Раді.

Ви думаєте сотні пустих місць бояться перевиборів? Та вони мріють, щоб виборчий закон не встигли змінити і вони впевнені що знову будуть в Парламенті.

Такі ж пусті місця, як по формі, так і по суті.

Я благаю, новообраного Президента Володимир Зеленський допомогти примусити цей Парламент змінити закон. З його підтримкою ми зможемо це зробити вже зараз.

Інакше за рік я, або хтось інший буде постити такі ж сумні фото пустої зали єдиного законодавчого органу.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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