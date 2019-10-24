  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Разумков звинуватив Раду Європи у подвійних стандартах

    • Розсилка
    Разумков звинуватив Раду Європи у подвійних стандартах

    Разумков підкреслив, що наразі Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи

    Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про стурбованість України у зв’язку з підривом ефективності ключових органів Ради Європи.

    Як повідомляє пресслужба ВР, про це Разумков сказав під час виступу на Європейській конференції глав парламентів держав-членів Ради Європи.

    Разумков підкреслив, що наразі Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи. Він сказав, що подвійні стандарти у процесі ухвалення рішень ставлять під сумнів ціннісні орієнтири цієї організації.

    «Наша послідовність та принциповість має бути непорушною, якщо ми дійсно прагнемо до утвердження міжнародного права як цінності. І єдиною запорукою вільного та демократичного розвитку є готовність забезпечити не на словах, а на ділі дотримання прав людини, верховенства права та демократичних свобод», – сказав він.

    Спікер ВР назвав цілком вмотивованим рішення щодо відмови від участі в сесії ПАРЄ постійної делегації Верховної Ради України на знак протесту проти повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї.

    «Це рішення є реакцією на тотальне і системне порушення агресором прав людини на тимчасово окупованих територіях», – підкреслив Разумков.

    Він додав, що Україна разом з іншими країнами не готова миритися зі спробами дискредитації Ради Європи. 

    ПАРЄ Україна Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ