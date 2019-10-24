Разумков звинуватив Раду Європи у подвійних стандартах



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Разумков підкреслив, що наразі Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про стурбованість України у зв’язку з підривом ефективності ключових органів Ради Європи.

Як повідомляє пресслужба ВР, про це Разумков сказав під час виступу на Європейській конференції глав парламентів держав-членів Ради Європи.

Разумков підкреслив, що наразі Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи. Він сказав, що подвійні стандарти у процесі ухвалення рішень ставлять під сумнів ціннісні орієнтири цієї організації.

«Наша послідовність та принциповість має бути непорушною, якщо ми дійсно прагнемо до утвердження міжнародного права як цінності. І єдиною запорукою вільного та демократичного розвитку є готовність забезпечити не на словах, а на ділі дотримання прав людини, верховенства права та демократичних свобод», – сказав він.

Спікер ВР назвав цілком вмотивованим рішення щодо відмови від участі в сесії ПАРЄ постійної делегації Верховної Ради України на знак протесту проти повернення делегації Росії до Парламентської асамблеї.

«Це рішення є реакцією на тотальне і системне порушення агресором прав людини на тимчасово окупованих територіях», – підкреслив Разумков.

Він додав, що Україна разом з іншими країнами не готова миритися зі спробами дискредитації Ради Європи.