Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 10 березня

Вночі в Харкові окупанти знищили найбільший торговий центр

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Бої в Ірпіні продовжуються. Евакуація легковими авто тривала майже до двох ночі з напрямку Ірпінь-Буча-Ворзель. Ворог не дав провести евакуацію з Бородянки, Гостомеля та Бучі. Макаров: бої, обстріли. Вишгородський район: обстріли під Лютежем. Броварський район: бої та обстріли на території трьох громад. Постійні авіа тривоги по всій області

Чернігівщина

Кілька повітряних тривог за ніч, по Чернігові області, Прилук Остер, Десна. Обронні бої біля Чернігова.

Сумщина

Російська авіація знову бомбила житлові квартали Охтирки. Вночі ворожою авіацією завдано авіа удар по території резервуарного парку Качанівського ГПЗ. Внаслідок бомбардування зайнялися резервуари з нафтою. Загальний об’єм нафти в резервуарах знищених внаслідок цього авіа удару близько 1777 т.

Тростянець: артобстріл колишнього заводу «Електробутприлад». В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.

Білопілля: ввечері внаслідок авіаудару —пошкодження телевишки, пожежу ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Вишка та ретранслятор виведені з ладу. Після опівночі відбувся другий ворожий аіаудар по с.Битиця Сумського району. Жертв тапостраждалих немає.

Досягнуто домовленостей щодо коридорів: на 10 березня заплановано евакуацію з Сум, Тростянця, Краснопілля

Житомирщина

Ввечері і вночі три повітряних тривоги. Авіаудари по місту Житомир та прилеглим населеним пунктам. Пошкоджено більше 10 житлових будинків, міська ТЕС (вживаються заходи з відновлення опалення частини домівок), вибито вікна у будівлі міської лікарні.

Бомбардування міста Коростень: пошкоджено базу одного з операторів АЗС, а також приватний сектор. 6 громадян травмовано, 1 загинув

Запорізька область

Запорізька: обстановка без змін. Більше тисячі людей в евакуаційній колоні з Енергодару прибуло до Запоріжжя. Перевезення здійснювались автобусами та приватним автотранспортом. Рух супроводжував Український Червоний Хрест. У містах Мелітополь і Бердянськ ворог захопив місцеві ЗМІ і розпочав здійснювати проросійську пропаганду

Вінниччина

За ніч тричі була повітряна тривога. Загалом спокійно.

Рівненщина

Рівне, одна повітряна тривога вночі. Загалом спокійно.

Волинь

На Волині одна повітряна тривога уночі.

Закарпаття

Ситуація спокійна

Хмельницька область

На Хмельниччині одна повітряна тривога в Шепетівському районі.

Тернопіль

Одна тривога вночі, в загальному спокійно.

Черкаси

З повітряними тривогами, але ситуація відносно спокійна

Чернівці та Львівщина

Ніч була спокійною.

Івано-Франківськ

Загалом тихо, вночі одна повітряна тривога.

Полтавщина

Повітряні тревоги в Полтаві та Лубнах. Продовжувалася евакуація населення із Сум. Понад 43 тисячі людей минулої доби евакуювалися автобусами та приватними автівками.

Кіровоградщина

На Кіровоградщині вночі лунала сирена, але все тихо

Дніпропетровщина

Нічна тривога. Загалом спокійно.

Харків

В самому Харкові окупанти знищили найбільший торговий центр, постраждалих немає, були поодинокі атаки житлових районів з повітря. По області – ЗСУ відбили Дергачі, ідуть бої в Ізюмі.

Луганщина

В 4.30 потужний обстріл Сєвєродонецька. Пошкоджено газогін, житлові будинки. Один загиблий, двоє поранено; Лисичанськ: пошкоджено два будинки. Рубіжне: вночі потужний обстріл, влучили у Будинок культури (навпроти міськради).1 загиблий, 2 поранених; Також ввечері росіяни обстрілювали Попасну, влучили у міську лікарню.

Донеччина

Маріуполь : усю ніч бої, літаки над містом, артилерія. Розбирають руїни знищеного авіаударом пологового будинку, лікарні та корпусу університету. Місто наше.

: усю ніч бої, літаки над містом, артилерія. Розбирають руїни знищеного авіаударом пологового будинку, лікарні та корпусу університету. Місто наше. Волноваха : важкі наземні та артилерійські бої. Місто наше.

: важкі наземні та артилерійські бої. Місто наше. Костянтинівка : обстріл залізниці іскандерами. Руйнування будівель вагонного депо і електричних ліній.

: обстріл залізниці іскандерами. Руйнування будівель вагонного депо і електричних ліній. Дружківка : обстріл із важкої артилерії. Руйнування приватних будівель.

: обстріл із важкої артилерії. Руйнування приватних будівель. Краматорськ: вночі і зранку повітряні тривоги.

Миколаївщина

Ввечері Миколаїв був обстріляній. Лунали вибуху і в ночі. На іншій території області ніч була спокійна.

Херсонщина

Херсон. У місті вночі було тихо, але постійно лунають вибухи на окраїнах міста.

Одеса

В цілому спокійно та контрольовано.