Ректор «Острозької академії» порадив Зеленському взяти своїх студентів на роботу до уряду



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Зеленський із ректором «Острозької академії», 10 вересня Фото: пресслужба президента

Ректор каже, що спудеї та випускники «Острозької академії» готові «за мізерну заробітну платню чиновника служити державі»

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Рівненської області відвідав Національний університет «Острозька академія».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Ректор «Острозької академії» Ігор Пасічник запропонував президенту залучити найкращих студентів та випускників вишу до команди реформаторів.

«Ви започаткували колосальні зміни в життєдіяльності України. З вами йде самовіддана молода команда реформаторів. Але для того щоб цей темп, який ви взяли, не зменшувався, необхідний досить потужний людський інтелектуальний ресурс. Чи є зараз в Україні молоді люди, які готові за мізерну заробітну платню чиновника служити цій державі самовіддано і разом з вами? Відповідаю – є, вони перед вами, пане президенте. Це спудеї та випускники Острозької академії», – сказав ректор, звертаючись до Зеленського.

Президент подякував за пропозицію і повідомив, що допоможе ректору академії зв’язатися із новим прем’єр-міністром. «Він зараз справді шукає дуже багато кадрів. Думаю, що ви підготуєте список найкращих випускників», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський призначив Віталія Коваля головою Рівненської обласної державної адміністрації.

Також Зеленський 10 вересня під час робочої поїздки до Рівненської області пригрозив причетним до діяльності незаконних автозаправних станцій притягненням до відповідальності.