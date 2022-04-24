У Маріуполі від російських «Градів» загинув коригувальник ворожого вогню

Валерія Кірсанова засудили до 9 років позбавлення волі, але він уникнув покарання

Валерій Кірсанов вийшов на волю за «законом Савченко»

У Маріуполі від обстрілів російської армії загинув Валерій Кірсанов. 8 років тому саме він корегував вогонь російських «Градів» на місто, в результаті чого загинули кілька людей. У 2019 році Кірсанов вийшов на волю за «законом Савченко». Про смерть корегувальника повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мразота, що в 2015 році навела російські «Гради» на мікрорайон «Східний». Який фактично уникнув покарання через «правку Савченко». Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає на кожного. Без варіантів», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу мікрорайону «Східний» у Маріуполі 24 січня 2015 року 29 осіб і 92 отримали поранення. За даними СБУ, обстріл скоїли кадрові військовослужбовці Російської Федерації.

Кірсанова затримали 24 січня 2015 року. Коригувальник вогню по Маріуполю підтвердив, що обстріл міста проводився російською артилерійською батареєю.

18 червня 2018 року Приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні обстрілу та засудив до 9 років позбавлення волі.

У 2019 році Кірсанов, якого у червні засудили до 9 років в’язниці, вийшов на волю завдяки так званому «закону Савченко».

Раніше у мережі поширили фото ще мирного Маріуполя. Вони були зроблені уже загиблим фотографом та оператором Віктором Дєдовим.

Він загинув 11 березня, коли в його будинок влучив російський снаряд.

На даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває близько 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.