Захисники неба заспівали українцям на честь Великодня духовний гімн

Вояки побажали українцям щастя й долі під мирним небом, яке вони самовіддано захищають

Захисники повітряного простору України привітали український народ із Великоднем. Оркестр і хор Командування Повітряних Сил ЗСУ виконали духовний гімн «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!»

Вояки побажали українцям щастя й долі під мирним небом, яке вони самовіддано захищають.

«Співаки й музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил Збройних Сил України записали цю пісню для вас. Наші захисники вміють не лише ворожі літаки збивати, але й співати чудових духовних пісень. Можливо, тому, що вони завжди у небі – ближче до Бога», – ідеться у привітанні.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ музично привітав жителів України з Великоднем. Військові пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб сьогоднішній Великдень був мирним і радісним.

Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.