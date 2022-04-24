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    Події в Україні

    Захисники неба заспівали українцям на честь Великодня духовний гімн

    Українські захисники вміють не лише ворожі літаки збивати, але й співати чудових духовних пісень - Захисники неба заспівали українцям на честь Великодня духовний гімн
    Українські захисники вміють не лише ворожі літаки збивати, але й співати чудових духовних пісень
    фото: скріншот із відео

    Вояки побажали українцям щастя й долі під мирним небом, яке вони самовіддано захищають

    Захисники повітряного простору України привітали український народ із Великоднем. Оркестр і хор Командування Повітряних Сил ЗСУ виконали духовний гімн «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!»

    Вояки побажали українцям щастя й долі під мирним небом, яке вони самовіддано захищають.

    «Співаки й музиканти Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил Збройних Сил України записали цю пісню для вас. Наші захисники вміють не лише ворожі літаки збивати, але й співати чудових духовних пісень. Можливо, тому, що вони завжди у небі – ближче до Бога», – ідеться у привітанні.

    Раніше Генеральний штаб ЗСУ музично привітав жителів України з Великоднем. Військові пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб сьогоднішній Великдень був мирним і радісним.

    Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація гімн #stoprussia
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    Захисники неба заспівали українцям на честь Великодня духовний гімн