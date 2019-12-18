Рейтинг схвалення роботи Трампа відчутно збільшився напередодні імпічменту



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Жоден президент США не був відсторонений від посади, і Дональд Трамп, швидше за все, переживе судовий процес у Сенаті

Рейтинг роботи президента США Дональда Трампа зріс на 6% - з 39% до 45%

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа зріс на 6% - з 39% до 45% - з моменту початку розслідування справи щодо імпічменту. Такий результат показало свіже опитування Gallup, опубліковане в середу, за день до голосування Палати представників Конгресу США щодо імпічменту президента США. Про це повідомляє «Голос Америки».

Інфографіка: Голос Америки

Як повіломлялось, Палата представників повинна схвалити дві статті імпічменту, за якими звинувачують Трампа.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала імпічмент «одним з найбільш урочистих повноважень, наданих Конституцією», і закликала всіх членів нижньої палати вранці «бути готовими для історичного голосування».

Це буде третій раз, коли президенту загрожує імпічмент за майже 250 років існування США. Жоден президент не був відсторонений від посади, і Трамп, швидше за все, переживе судовий процес у Сенаті, де для його відставки необхідна більшість у дві третини голосів.

Демократи звинувачують президента у зловживанні своїм службовим становищем, пропонуючи Україні почати розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена і утримуючи військову допомогу в якості засобу для досягнення цієї мети. Він також, як стверджується, перешкоджав розслідуванню цієї справи Конгресом.

Якщо голосування відбудеться успішно, документи щодо імпічменту передадуть в Сенат. Однак більшість сенаторів є республіканцями і можуть не підтримати голосування за відставку свого представника з поста президента.