  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ковід-сертифікати: стало відомо, з якими країнами Україна домовляється про їх визнання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    МЗС веде перемовини з Кіпром і Францією - Ковід-сертифікати: стало відомо, з якими країнами Україна домовляється про їх визнання
    МЗС веде перемовини з Кіпром і Францією
    Фото: Unsplash

    Угорщина – перша країна ЄС, яка визнала український сертифікат вакцинації

    Міністерство закордонних справ веде переговори з усіма європейськими країнами, в тому числі і з Грузією, Туреччиною і Мальтою з приводу визнання ковід-сертифікатів. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі «РБК-Україна».

    Також йдуть перемовини з Кіпром і Францією.

    «З 11 червня 2021 року Україна та Угорщина взаємно визнають сертифікати про вакцинацію один одного, що дозволяє громадянам подорожувати з національними сертифікатами про повну вакцинацію. Угорщина - перша країна ЄС, яка визнала український сертифікат вакцинації», – повідомила прес-аташе посольства Угорщини в Києві Маріанна Берчек.

    Як раніше писав «Главком», Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

    Зазначається, що в оновленому застосунку «Дія» впродовж місяця сертифікат з’явиться для майже для 600 тисяч українців, які вже отримали дві дози щеплення.

    Читайте також:

    Теги: МЗС ЄС Угорщина українці Україна щеплення відпустка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ковід-сертифікати: стало відомо, з якими країнами Україна домовляється про їх визнання