Ковід-сертифікати: стало відомо, з якими країнами Україна домовляється про їх визнання

Угорщина – перша країна ЄС, яка визнала український сертифікат вакцинації

Міністерство закордонних справ веде переговори з усіма європейськими країнами, в тому числі і з Грузією, Туреччиною і Мальтою з приводу визнання ковід-сертифікатів. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі «РБК-Україна».

Також йдуть перемовини з Кіпром і Францією.

«З 11 червня 2021 року Україна та Угорщина взаємно визнають сертифікати про вакцинацію один одного, що дозволяє громадянам подорожувати з національними сертифікатами про повну вакцинацію. Угорщина - перша країна ЄС, яка визнала український сертифікат вакцинації», – повідомила прес-аташе посольства Угорщини в Києві Маріанна Берчек.

Як раніше писав «Главком», Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

Зазначається, що в оновленому застосунку «Дія» впродовж місяця сертифікат з’явиться для майже для 600 тисяч українців, які вже отримали дві дози щеплення.